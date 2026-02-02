Siano, via libera al progetto “Siano Sicura”: dal Ministero finanziamento per la videosorveglianza

L’iniziativa è finalizzata al rafforzamento della sicurezza urbana e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza sull’intero territorio comunale.

Il Comune di Siano è stato ufficialmente ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell’ambito del POC Legalità, per la realizzazione del progetto “Siano Sicura”.

L’iniziativa è finalizzata al rafforzamento della sicurezza urbana e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza sull’intero territorio comunale. Il progetto prevede l’implementazione di nuove tecnologie e il miglioramento delle infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e illegalità, aumentando il controllo e la tutela degli spazi pubblici.

L’ammissione al finanziamento rappresenta un risultato importante per l’amministrazione comunale, che potrà così dotare il territorio di strumenti più efficaci a supporto delle forze dell’ordine e della Polizia Locale, migliorando la percezione di sicurezza dei cittadini.