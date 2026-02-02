Sicurezza nei locali pubblici: scattano controlli rafforzati in tutta la provincia di Salerno

Prefettura e istituzioni uniscono le forze per garantire maggiore tutela nei luoghi di intrattenimento e negli esercizi pubblici

Dopo i tragici fatti avvenuti nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, che hanno riportato al centro dell’attenzione la necessità di rispettare rigorosamente le normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi nei locali pubblici, la Prefettura di Salerno ha deciso di imprimere un deciso cambio di passo sul fronte dei controlli e della prevenzione.

Il Prefetto Francesco Esposito ha infatti convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunendo attorno allo stesso tavolo Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Provincia, Comune di Salerno, Ispettorato del Lavoro, ASL – Dipartimento di Prevenzione, Camera di Commercio e associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Confesercenti e Fenailp.

L’incontro recepisce le direttive del Ministero dell’Interno, già anticipate da una precedente riunione operativa che aveva disposto l’immediato rafforzamento delle attività di verifica e controllo nei locali di pubblico spettacolo, nelle strutture di intrattenimento e nei pubblici esercizi.

Controlli coordinati e più capillari sul territorio

Il nuovo piano di interventi prevede controlli programmati e mirati, basati su una mappatura delle attività presenti sul territorio provinciale. Le verifiche saranno modulabili a seconda delle situazioni: in alcuni casi interverranno singoli enti, mentre nelle situazioni più complesse opereranno congiuntamente tutte le autorità competenti, dalle Forze dell’Ordine ai Vigili del Fuoco, fino agli ispettori del lavoro e ai servizi sanitari.

Il coordinamento tra gli enti consentirà di evitare sovrapposizioni e, allo stesso tempo, di ampliare il raggio d’azione dei controlli, favorendo anche lo scambio di informazioni tra le diverse amministrazioni coinvolte.

Sicurezza anche negli eventi all’aperto

Particolare attenzione sarà riservata anche alle manifestazioni pubbliche all’aperto. Il Prefetto ha richiamato i Comuni al rispetto delle misure di “safety” e “security” già indicate nelle circolari prefettizie emanate negli anni scorsi, sottolineando il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali nel garantire la sicurezza di cittadini e visitatori.

Le Commissioni comunali e provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo intensificheranno le verifiche per assicurare che le condizioni di sicurezza che hanno consentito il rilascio delle autorizzazioni restino effettivamente rispettate nel tempo.

Cosa verrà controllato nei locali

Le verifiche riguarderanno in particolare:

rispetto delle normative di settore;

misure di prevenzione incendi;

gestione delle vie di fuga e dei piani di emergenza;

idoneità strutturale dei locali;

sicurezza degli impianti;

materiali utilizzati negli ambienti;

rispetto della capienza autorizzata;

differenza tra presenze effettive e limiti consentiti;

utilizzo di fuochi d’artificio o fiamme libere.

Un’attenzione specifica sarà rivolta ai locali che, pur operando come bar o ristoranti, ospitano attività di intrattenimento che possono trasformarsi di fatto in discoteche o sale da ballo senza le autorizzazioni previste e senza adeguate misure di sicurezza.

In arrivo indicazioni operative per i Comuni

A breve la Prefettura invierà ai sindaci della provincia una nuova circolare contenente indicazioni operative e criteri di controllo, con particolare riferimento ai profili di rischio da monitorare con maggiore rigore.

Il ruolo degli operatori e delle associazioni di categoria

Camera di Commercio e associazioni di categoria hanno garantito il proprio contributo attraverso iniziative di informazione e formazione rivolte agli operatori del settore. L’obiettivo è rafforzare la cultura della sicurezza e aumentare la consapevolezza delle responsabilità che ricadono su titolari e gestori di locali, anche in qualità di datori di lavoro.

Particolare attenzione verrà posta sugli obblighi legati alla prevenzione incendi e alle misure di sicurezza da adottare non solo in base al numero di dipendenti, ma anche in funzione delle presenze effettive nei locali.

Una rete stabile per il divertimento sicuro

La Prefettura di Salerno sta inoltre lavorando da tempo alla costruzione di una rete di collaborazione pubblico-privato, come dimostra la firma dell’“Accordo per la prevenzione di fenomeni di illegalità e la promozione del divertimento sicuro”, sottoscritto il 23 luglio 2025 con Camera di Commercio e associazioni di categoria per rafforzare la sicurezza negli esercizi pubblici e nelle aree circostanti.

A conclusione dell’incontro, il Prefetto Esposito ha sottolineato la necessità di compiere un ulteriore passo avanti:

«Serve un salto di qualità che passi attraverso la sensibilizzazione dei gestori e una rete di controlli coordinata tra tutte le istituzioni competenti. Dobbiamo investire sempre di più nella cultura della prevenzione».