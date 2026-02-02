Spara alla moglie in casa: donna gravemente ferita, arrestata guardia giurata nel Beneventano

La vittima, una donna di 30 anni, è stata raggiunta da diversi colpi che l’hanno colpita all’addome, al fianco e a una spalla.

Ha ferito gravemente la moglie a colpi di fucile all’interno della loro abitazione nel Beneventano. Il grave episodio si è verificato poco dopo mezzogiorno tra Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte, in contrada Femina Arsa, a pochi chilometri da Benevento.

La vittima, una donna di 30 anni, è stata raggiunta da diversi colpi che l’hanno colpita all’addome, al fianco e a una spalla. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio (Rummo) di Benevento, dove resta ricoverata in gravi condizioni e con prognosi riservata.

L’autore del gesto è il marito, una guardia giurata di 38 anni, che è stato fermato e arrestato dai carabinieri. L’uomo si trova attualmente in stato di fermo e sotto custodia presso il comando provinciale dell’Arma di Benevento, guidato dal colonnello Marco Keten.

I militari stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le motivazioni alla base del tentato omicidio. Secondo le prime informazioni, il rapporto tra i due coniugi, genitori di due bambini, sarebbe stato segnato negli ultimi tempi da forti contrasti.

L’arma utilizzata è stata sequestrata e sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti.