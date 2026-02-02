Tennis Tavolo Nocera: due vittorie e tre sconfitte alla ripresa dei campionati

Cinque delle sei formazioni del Tennis Tavolo Nocera sono tornate in campo, chiudendo la giornata con un bilancio di due successi e tre sconfitte.

Dopo oltre un mese di stop, nel fine settimana sono ripresi i campionati nazionali e regionali di tennis tavolo. Cinque delle sei formazioni del Tennis Tavolo Nocera sono tornate in campo, chiudendo la giornata con un bilancio di due successi e tre sconfitte.

Serie C2 – Anticipo

San Michele di Serino – TT Nocera Crescenzi Preziosi 5-1

Sconfitta esterna per il TT Nocera Crescenzi Preziosi nell’anticipo di sabato. L’unico punto nocerino porta la firma di Peppe Caso, vittorioso contro Francesco Napolitano. Buona la prova di Raffaele D’Avino, sconfitto soltanto al quinto set (14-12) da Guido Vitale. La squadra è chiamata ora a lottare fino alla fine per la permanenza in categoria.

Serie B2

Stella del Sud Napoli – TT Nocera 5-2

La formazione di B2 non riesce a bissare il successo dell’andata e cade sul campo della Stella del Sud Napoli. I due punti arrivano da Marco Prisco e da Francesco Longobardi, rientrato dopo un periodo di assenza. Condizionata dall’influenza la prova di Yusuff, costretto a fermarsi dopo una sola partita.

Serie D1 – Girone D

TT Nocera Tecnovolt – TT Nocera Youbiquo 5-0

Nel derby disputato alla palestra Marco Polo, il TT Nocera Tecnovolt si impone con un netto 5-0 sul TT Nocera Youbiquo, consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per la seconda formazione arriva la sesta sconfitta consecutiva, che rende sempre più difficile la situazione in graduatoria.

Serie D2 – Girone C

TT Parthenope – TT Nocera Centro Dental Prothesis 4-5

Colpo esterno del TT Nocera Centro Dental Prothesis, che espugna Napoli al termine di una sfida combattutissima. Decisivi Mario Caso, autore del punto finale, e Giancarmine Villani, entrambi con due vittorie, oltre al ritorno al successo di Giovanni Sellitto. Per la squadra è la quarta affermazione stagionale.

Nel girone E di Serie D2, il TT Nocera Ecotrasporti ha invece osservato il turno di riposo.

I campionati torneranno già nel prossimo weekend con la nona giornata, che vedrà in campo tutte e sei le squadre nocerine. Riflettori puntati in particolare sul match di Serie B2, in programma sabato 7 febbraio alle ore 17 alla palestra Marco Polo contro il TT Ennio Cristofaro, sfida chiave per mantenere un margine di sicurezza dalla zona calda della classifica.