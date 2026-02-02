Tragico incidente sull’A16: muore coppia di coniugi, Sorrento sotto shock

Antonio Cianciullo era originario di Sorrento, mentre Teresa Di Lanno, nata a Marano, ricopriva il ruolo di dirigente della mensa scolastica, incarico svolto con impegno e grande dedizione.

Un drammatico incidente stradale ha spezzato due vite e gettato nello sconforto la comunità sorrentina. Nella serata di sabato, lungo l’autostrada A16 Napoli–Canosa, in direzione Napoli, nel territorio del Comune di Nola, hanno perso la vita Antonio Cianciullo, 65 anni, e la moglie Teresa Di Lanno, 61 anni.

Antonio Cianciullo era originario di Sorrento, mentre Teresa Di Lanno, nata a Marano, ricopriva il ruolo di dirigente della mensa scolastica, incarico svolto con impegno e grande dedizione. Il violento impatto si è verificato nei pressi dello svincolo per l’A30 e ha coinvolto due autovetture. Per la coppia non c’è stato nulla da fare: nonostante il rapido intervento dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Le cause dell’incidente restano al vaglio degli inquirenti.

La notizia ha suscitato profonda commozione non solo a Sorrento, ma anche nel mondo sindacale. Il sindacato Flaica Cub ha espresso il proprio cordoglio. «Una famiglia distrutta, una perdita che lascia un vuoto enorme», ha scritto sui social il dirigente Rosario Fiorentino.

L’intera comunità si stringe ora attorno ai figli e ai familiari delle vittime, colpiti da una tragedia che ha portato via due persone stimate e benvolute.