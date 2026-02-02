Truffa sui crediti d’imposta Ace e Super Ace: sequestri per centinaia di milioni, 594 indagati

Una maxi truffa sui crediti d’imposta Ace e Super Ace è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. L’inchiesta ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 594 persone, tra imprenditori e prestanome, e alla richiesta di oltre 800 sequestri preventivi per un valore complessivo di centinaia di milioni di euro.

Molti dei soggetti coinvolti risultano residenti tra Castellammare di Stabia, Gragnano, Torre Annunziata e l’area vesuviana, ma non mancano indagati domiciliati anche all’estero, in particolare in Germania, Europa dell’Est e Sud America.

Il provvedimento di sequestro, contenuto in un decreto di circa 800 pagine firmato dal gip Daniele Grunieri del Tribunale di Napoli Nord, ricostruisce un sistema fraudolento fondato sulla indebita percezione dei crediti d’imposta “Aiuti alla crescita economica”, attraverso dichiarazioni fiscali mendaci e l’utilizzo di società prive di reale operatività.

Il meccanismo della frode

Secondo quanto accertato dagli investigatori, gli indagati avrebbero messo in piedi un sistema seriale per generare crediti fiscali non spettanti, comunicando telematicamente all’Agenzia delle Entrate aumenti di capitale mai avvenuti o riferiti a periodi d’imposta non previsti dalla normativa.

Attraverso tali comunicazioni non veritiere, venivano creati crediti Ace e Super Ace che successivamente venivano utilizzati in compensazione o ceduti a terzi, alimentando un circuito illecito di notevoli dimensioni.

L’analisi incrociata delle banche dati fiscali ha consentito alla Guardia di Finanza di individuare un numero elevatissimo di anomalie, ricostruendo in modo massivo le posizioni sospette.

Società “cartiere” e prestanome

Un elemento centrale dell’indagine riguarda l’utilizzo di società schermo, spesso intestate a prestanome. Molti indagati risultano infatti legali rappresentanti di più imprese senza dipendenti, senza struttura organizzativa e prive di reale attività economica, create al solo scopo di generare fittiziamente i crediti d’imposta.

In numerosi casi, dai bilanci ufficiali e dalle dichiarazioni fiscali non emergeva alcun aumento di capitale, nonostante tali variazioni fossero state indicate nelle istanze inviate per ottenere il beneficio Ace. In altri casi, le comunicazioni facevano riferimento ad annualità fiscali “inesistenti”, estranee al perimetro temporale previsto dalla legge.

Un nuovo filone investigativo

L’inchiesta rappresenta un nuovo filone rispetto alle precedenti indagini sulle truffe legate agli ecobonus edilizi, pur coinvolgendo in parte gli stessi ambienti imprenditoriali già attenzionati. Secondo la Procura, si tratta di un meccanismo autonomo e strutturato, finalizzato allo sfruttamento illecito delle agevolazioni fiscali introdotte per sostenere la capitalizzazione delle imprese.