Angri celebra San Biagio: fede, tradizione e memoria di una comunità

Il 3 febbraio, ad Angri, non è mai un giorno qualunque. È la giornata dedicata a San Biagio, vescovo e martire, amico di Gesù e degli uomini, venerato come patrono in numerose città italiane e all’estero. Un appuntamento che unisce fede, tradizione e memoria collettiva, custodendo riti che fanno parte dell’anima della comunità.

Come ricorda un antico proverbio popolare:“San Biàso, ‘o sóle p’e ccàse”,

a indicare che, con la sua ricorrenza, l’inverno inizia lentamente a cedere il passo a giornate più luminose.

Come ogni anno la tradizione si rinnova nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dove i sacerdoti don Luigi La Mura e don Alfonso Giordano officiano il rito della benedizione della gola, momento centrale della celebrazione.

Secondo l’usanza tramandata da generazioni, molti angresi si recano nella parte alta della città, ai piedi del monte, presso la nuova chiesa dedicata al santo protettore della voce, degli ammalati di gola e degli otorinolaringoiatri, per ricevere l’unzione con l’olio santo. Il sacerdote, utilizzando una tradizionale penna di gallina, traccia il segno della croce sulla gola dei fedeli, accompagnando il gesto con la benedizione. Non mancano poi i piccoli panini benedetti, simbolo di protezione e condivisione.

Il culto di San Biagio affonda le sue radici in un episodio tramandato dalla tradizione cristiana: il santo avrebbe salvato miracolosamente un bambino che stava soffocando per una lisca di pesce conficcata in gola. Da allora viene invocato come protettore di chi soffre di malattie legate alla voce e alla respirazione.

La festa rappresenta oggi anche un ritorno alla socialità, soprattutto dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia. Celebrare San Biagio diventa così occasione per ritrovare legami e valori condivisi, riscoprendo riti che hanno contribuito a forgiare l’identità della comunità angrese.

Molti ricordano quando la celebrazione si svolgeva nella piccola chiesetta originaria, luminosa e raccolta, dominata dal quadro della Madonna di Costantinopoli e dalla statua di San Biagio, avvolta nel suo mantello rosso granata. Entrarvi significava lasciarsi alle spalle il rumore del mondo, ritrovando pace e serenità.

La festa, un tempo, era anche un momento popolare di grande partecipazione. Dopo la benedizione, la strada adiacente si animava con bancarelle di torrone, pistacchi, castagne arrosto, giocattoli, il tradizionale “’o pere e ’o musso”, e soprattutto con lo spettacolo pirotecnico del celebre “O’ ciuccio e fuoco”: un asinello di cartapesta ricoperto di fuochi d’artificio che percorreva la strada tra scintille e applausi.

Altro ricordo caro agli angresi è quello della “a’ iàtt e o sórc”, il gioco pirotecnico del gatto e del topo che si rincorrevano su un filo sospeso, culminando in spettacolari effetti luminosi.

Eventi resi possibili dall’abilità di maestri pirotecnici come il celebre “Luigi e Pirinell”, insieme al contributo di tanti volontari e figure storiche della comunità, tra cui Maria D’Ambrosio, detta Paglietta, Vincenzo Russo, alias Ptrunill, e molti altri cittadini sempre pronti a collaborare.

Oggi la festa richiama fedeli non solo da Angri ma anche dai paesi limitrofi. Le modalità sono cambiate, le normative di sicurezza hanno modificato molte consuetudini, ma il senso della celebrazione resta immutato: un momento in cui la comunità si riconosce nella propria storia.

Ricordare queste tradizioni significa custodire un patrimonio che parla alle nuove generazioni, affinché possano riconoscersi nei luoghi e nelle storie che hanno formato il volto della città.

Perché la devozione, la festa e persino quella piccola parte di profano che accompagnava i riti sono parte integrante dell’amore per la propria terra.

E ogni 3 febbraio, quando torna la festa di San Biagio, Angri ritrova un pezzo della propria anima.