Calciomercato Serie A, tutti gli acquisti dell’ultimo giorno

Le venti squadre del massimo campionato hanno avuto tempo fino all’ultimo minuto per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione.

Da
Redazione
-

Si è chiusa oggi la sessione invernale del calciomercato di Serie A 2026. Le venti squadre del massimo campionato hanno avuto tempo fino all’ultimo minuto per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione.

Archiviata la finestra di gennaio, il prossimo appuntamento con il mercato sarà quello estivo, in programma a partire dal mese di luglio. Di seguito il riepilogo completo di tutti i trasferimenti ufficiali registrati nell’ultima giornata di trattative, tra Serie A e operazioni già definite per la prossima stagione.

I colpi dell’ultimo giorno in Serie A

Napoli

  • Alisson Santos (Sporting) – Esterno
    Prestito con diritto di riscatto

Sassuolo

  • Bakola (Marsiglia) – Centrocampista
    Titolo definitivo

  • Garcia Lopes (Marsiglia) – Terzino
    Prestito

  • Pedro Felipe (Juventus) – Difensore
    Prestito con diritto

Milan

  • Cissé (Verona) – Centrocampista
    Titolo definitivo, da luglio

Torino

  • Ebossa (Udinese) – Difensore
    Prestito

Hellas Verona

  • Edmundsson (Wisla Plock) – Difensore
    Titolo definitivo

Parma

  • Hartley (LA Galaxy) – Difensore
    Titolo definitivo, da luglio

  • Strefezza (Olympiacos) – Attaccante
    Prestito

Juventus

  • Holm (Bologna) – Difensore
    Prestito

  • Oboavwoduo (Manchester City) – Attaccante
    Titolo definitivo

Bologna

  • Joao Mario (Juventus) – Difensore
    Prestito

Como

  • Lahdo (Hammarby) – Centrocampista
    Titolo definitivo

Fiorentina

  • Rugani (Juventus) – Difensore
    Prestito

Cremonese

  • Luperto (Cagliari) – Difensore
    Titolo definitivo

  • Thorsby (Genoa) – Centrocampista
    Titolo definitivo

Inter

  • Massolin (Modena) – Trequartista
    Titolo definitivo, da luglio

Udinese

  • Mlacic (Hajduk) – Difensore
    Titolo definitivo

Roma

  • Zaragoza (Bayern) – Attaccante
    Prestito con diritto di riscatto

Operazioni ufficiali negli altri campionati

  • Lookman dall’Atalanta all’Atletico Madrid – Titolo definitivo

  • Luvumbo dal Cagliari al Maiorca – Prestito con diritto

  • Ambrosino dal Napoli al Modena – Prestito secco

  • Vecino dalla Lazio al Celta Vigo – Titolo definitivo

  • Pierini dal Sassuolo alla Sampdoria – Prestito con diritto

  • Rui Modesto dall’Udinese al Palermo – Prestito con obbligo condizionato

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore