Calciomercato Serie A, tutti gli acquisti dell’ultimo giorno

Si è chiusa oggi la sessione invernale del calciomercato di Serie A 2026. Le venti squadre del massimo campionato hanno avuto tempo fino all’ultimo minuto per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione.
Archiviata la finestra di gennaio, il prossimo appuntamento con il mercato sarà quello estivo, in programma a partire dal mese di luglio. Di seguito il riepilogo completo di tutti i trasferimenti ufficiali registrati nell’ultima giornata di trattative, tra Serie A e operazioni già definite per la prossima stagione.
I colpi dell’ultimo giorno in Serie A
Napoli
-
Alisson Santos (Sporting) – Esterno
Prestito con diritto di riscatto
Sassuolo
-
Bakola (Marsiglia) – Centrocampista
Titolo definitivo
-
Garcia Lopes (Marsiglia) – Terzino
Prestito
-
Pedro Felipe (Juventus) – Difensore
Prestito con diritto
Milan
-
Cissé (Verona) – Centrocampista
Titolo definitivo, da luglio
Torino
-
Ebossa (Udinese) – Difensore
Prestito
Hellas Verona
-
Edmundsson (Wisla Plock) – Difensore
Titolo definitivo
Parma
-
Hartley (LA Galaxy) – Difensore
Titolo definitivo, da luglio
-
Strefezza (Olympiacos) – Attaccante
Prestito
Juventus
-
Holm (Bologna) – Difensore
Prestito
-
Oboavwoduo (Manchester City) – Attaccante
Titolo definitivo
Bologna
-
Joao Mario (Juventus) – Difensore
Prestito
Como
-
Lahdo (Hammarby) – Centrocampista
Titolo definitivo
Fiorentina
-
Rugani (Juventus) – Difensore
Prestito
Cremonese
-
Luperto (Cagliari) – Difensore
Titolo definitivo
-
Thorsby (Genoa) – Centrocampista
Titolo definitivo
Inter
-
Massolin (Modena) – Trequartista
Titolo definitivo, da luglio
Udinese
-
Mlacic (Hajduk) – Difensore
Titolo definitivo
Roma
-
Zaragoza (Bayern) – Attaccante
Prestito con diritto di riscatto
Operazioni ufficiali negli altri campionati
-
Lookman dall’Atalanta all’Atletico Madrid – Titolo definitivo
-
Luvumbo dal Cagliari al Maiorca – Prestito con diritto
-
Ambrosino dal Napoli al Modena – Prestito secco
-
Vecino dalla Lazio al Celta Vigo – Titolo definitivo
-
Pierini dal Sassuolo alla Sampdoria – Prestito con diritto
-
Rui Modesto dall’Udinese al Palermo – Prestito con obbligo condizionato