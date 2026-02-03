Calciomercato Serie A, tutti gli acquisti dell’ultimo giorno

Le venti squadre del massimo campionato hanno avuto tempo fino all’ultimo minuto per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione.

Si è chiusa oggi la sessione invernale del calciomercato di Serie A 2026. Le venti squadre del massimo campionato hanno avuto tempo fino all’ultimo minuto per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione.

Archiviata la finestra di gennaio, il prossimo appuntamento con il mercato sarà quello estivo, in programma a partire dal mese di luglio. Di seguito il riepilogo completo di tutti i trasferimenti ufficiali registrati nell’ultima giornata di trattative, tra Serie A e operazioni già definite per la prossima stagione.

I colpi dell’ultimo giorno in Serie A

Napoli

Alisson Santos (Sporting) – Esterno

Prestito con diritto di riscatto

Sassuolo

Bakola (Marsiglia) – Centrocampista

Titolo definitivo

Garcia Lopes (Marsiglia) – Terzino

Prestito

Pedro Felipe (Juventus) – Difensore

Prestito con diritto

Milan

Cissé (Verona) – Centrocampista

Titolo definitivo, da luglio

Torino

Ebossa (Udinese) – Difensore

Prestito

Hellas Verona

Edmundsson (Wisla Plock) – Difensore

Titolo definitivo

Parma

Hartley (LA Galaxy) – Difensore

Titolo definitivo, da luglio

Strefezza (Olympiacos) – Attaccante

Prestito

Juventus

Holm (Bologna) – Difensore

Prestito

Oboavwoduo (Manchester City) – Attaccante

Titolo definitivo

Bologna

Joao Mario (Juventus) – Difensore

Prestito

Como

Lahdo (Hammarby) – Centrocampista

Titolo definitivo

Fiorentina

Rugani (Juventus) – Difensore

Prestito

Cremonese

Luperto (Cagliari) – Difensore

Titolo definitivo

Thorsby (Genoa) – Centrocampista

Titolo definitivo

Inter

Massolin (Modena) – Trequartista

Titolo definitivo, da luglio

Udinese

Mlacic (Hajduk) – Difensore

Titolo definitivo

Roma

Zaragoza (Bayern) – Attaccante

Prestito con diritto di riscatto

Operazioni ufficiali negli altri campionati

Lookman dall’Atalanta all’Atletico Madrid – Titolo definitivo

Luvumbo dal Cagliari al Maiorca – Prestito con diritto

Ambrosino dal Napoli al Modena – Prestito secco

Vecino dalla Lazio al Celta Vigo – Titolo definitivo

Pierini dal Sassuolo alla Sampdoria – Prestito con diritto

Rui Modesto dall’Udinese al Palermo – Prestito con obbligo condizionato