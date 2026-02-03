Camion perde lastre di marmo sull’autostrada Salerno–Avellino: traffico bloccato verso nord

Traffico completamente paralizzato sull’autostrada Salerno–Avellino, in direzione nord, nei pressi dell’area dell’IKEA, a causa di un incidente avvenuto nelle ultime ore. Un camion adibito al trasporto di lastre di marmo ha perso parte del carico durante la marcia, con il materiale che si è riversato sull’asfalto rendendo impraticabile la carreggiata.

Il mezzo pesante ha riportato danni significativi: il telone e la struttura del rimorchio risultano seriamente compromessi, mentre le pesanti lastre finite sulla sede stradale hanno imposto l’immediato blocco della circolazione per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti:

i tecnici ANAS, per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza del tratto interessato;

la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi e nella regolazione del traffico;

il Soccorso Ansalone, incaricato delle operazioni di recupero del camion e del carico disperso.

La carreggiata in direzione nord risulta completamente chiusa, con lunghe code e pesanti disagi per gli automobilisti. Si raccomanda di evitare la zona e di utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore sull’evoluzione della situazione e sui tempi di riapertura dell’arteria.