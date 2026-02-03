Dramma nel Napoletano: la 23enne Ilenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena

La vittima, Ilenia Musella, 22 anni, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un drammatico episodio di violenza ha scosso nel pomeriggio la periferia orientale di Napoli, a Ponticelli, lasciando sgomenta la comunità locale.

La vittima, Ilenia Musella, 22 anni, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La giovane presentava una profonda ferita da arma da taglio alla schiena, in sede paravertebrale sinistra, e varie ecchimosi al volto.

Dalle prime ricostruzioni, il colpo fatale potrebbe essere stato inferto con un grosso coltello da cucina. Secondo alcune indiscrezioni, la tragedia sarebbe legata a un litigio in ambito familiare.

Le indagini sono in corso ad opera della Squadra Mobile di Napoli, del commissariato di zona e dell’Ufficio Prevenzione Generale, sotto il coordinamento della magistratura. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.