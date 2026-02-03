Eboli, ciclista travolto e ucciso a Tavernanova: automobilista fugge senza prestare soccorso

Tragico incidente stradale nella serata odierna in località Tavernanova, nel territorio della frazione Santa Cecilia di Eboli. Un uomo di nazionalità straniera, che viaggiava in bicicletta, è stato investito da un’autovettura il cui conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

L’impatto è stato particolarmente violento e per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità, mentre gli agenti municipali hanno provveduto alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza. L’incidente ha causato rallentamenti e deviazioni al traffico nella zona.