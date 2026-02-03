Fuga contromano per 20 chilometri con la cocaina in auto: arrestato 28enne dopo inseguimento

Un inseguimento lungo oltre venti chilometri, percorso interamente contromano lungo la circonvallazione esterna, si è concluso con l’arresto di un 28enne originario di Caivano. Protagonista della vicenda F. D. N., fermato dai Carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano nel pomeriggio di ieri a Qualiano.

Erano da poco passate le 15:30 quando, in una delle fasce orarie più trafficate della giornata, i militari hanno intimato l’alt al conducente durante un normale controllo sul territorio.

Alla vista della pattuglia, però, il giovane ha scelto di non fermarsi, dando inizio a una fuga pericolosa nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Il motivo del gesto è emerso poco dopo: nell’auto trasportava 59 dosi di cocaina, pronte presumibilmente per essere immesse sul mercato dello spaccio locale.

Per evitare l’arresto, l’uomo ha premuto sull’acceleratore, imboccando la circonvallazione contromano e dando vita a un inseguimento ad alta tensione.

La corsa si è sviluppata tra automobilisti terrorizzati, clacson e brusche frenate, con i Carabinieri impegnati a bloccare il veicolo senza mettere in pericolo gli altri utenti della strada.

Durante la fuga, il conducente ha anche tentato di disfarsi della droga, lanciando un involucro dal finestrino, successivamente recuperato dai militari.

Grazie all’esperienza degli operatori, l’inseguimento si è concluso senza incidenti e il veicolo è stato definitivamente fermato.

Per il 28enne sono scattate le manette con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.