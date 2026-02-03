Maltempo in Campania, scatta l’allerta meteo gialla: temporali intensi tra mercoledì e giovedì

Torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile regionale, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali, valida dalle ore 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, fino alle ore 12 di giovedì 5 febbraio.

L’avviso riguarda quasi tutto il territorio regionale, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Sono previste precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, accompagnate da fulmini, grandine e raffiche di vento.

Le previsioni

Il quadro meteorologico è caratterizzato da una marcata incertezza previsionale, ma i fenomeni temporaleschi potrebbero risultare particolarmente violenti e di rapida evoluzione a scala locale.

Tra i principali rischi segnalati:

allagamenti e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua;

scorrimento delle acque sulle sedi stradali ;

caduta di massi e frane , favorita dalla fragilità dei suoli;

danni a coperture e strutture esposte a causa di vento, fulmini e grandine.

L’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale invita i Comuni delle aree interessate ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a mettere in atto tutte le misure necessarie, strutturali e non strutturali, per prevenire e mitigare i possibili effetti dei fenomeni previsti, in linea con i piani comunali di protezione civile.

Raccomandata inoltre la verifica dello stato del verde pubblico e la massima attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale nelle prossime ore.