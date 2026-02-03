Martina Carbonaro uccisa a 14 anni: cade l’aggravante della crudeltà

Non viene riconosciuta l’aggravante della crudeltà nell’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra dall’ex fidanzato. Il corpo della ragazza fu ritrovato alle prime ore del 28 maggio scorso in un edificio adiacente a un complesso sportivo, nascosto sotto materiali di risulta e mobili abbandonati. Martina era scomparsa due giorni prima, la sera di lunedì 26 maggio.

Dopo il ritrovamento, l’ex fidanzato Alessio Tucci, oggi 19enne, che aveva partecipato alle ricerche fingendosi estraneo ai fatti, confessò l’omicidio. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe colpito la ragazza alla testa con una pietra dopo che lei aveva rifiutato un abbraccio.

La decisione di escludere l’aggravante della crudeltà sarebbe legata agli esiti dell’autopsia e alla ricostruzione della dinamica del delitto. In ambito penale, infatti, la crudeltà non coincide con il significato comune del termine, ma si configura solo quando alla vittima vengono inflitte sofferenze ulteriori e non necessarie rispetto all’azione omicidiaria.