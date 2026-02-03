Maxi operazione dei Carabinieri a Napoli: denunce, evasione, sequestri e locali sanzionati

I Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno condotto un ampio servizio di controllo del territorio tra Barra, San Giovanni a Teduccio e via Stadera.

Notte intensa nell’area orientale di Napoli, dove i Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno condotto un ampio servizio di controllo del territorio tra Barra, San Giovanni a Teduccio e via Stadera.

Numerosi gli interventi e le irregolarità riscontrate, con denunce, sequestri e sanzioni amministrative.

L’episodio più allarmante si è verificato nel quartiere Barra, dove una segnalazione giunta al 112 ha fatto scattare l’intervento immediato delle pattuglie: un uomo stava esplodendo colpi dal balcone della propria abitazione.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato un anziano visibilmente agitato affacciato alla finestra. Dagli accertamenti è emerso che il 75enne aveva sparato quattro colpi a salve con una pistola scacciacani per allontanare alcuni giovani che, secondo il suo racconto, stavano disturbando sotto casa.

L’uomo è stato denunciato e l’arma è stata sequestrata.

Furto di energia elettrica: due attività denunciate

Durante i controlli, svolti anche con il supporto del personale di E-Distribuzione, sono emerse irregolarità in due esercizi commerciali.

I titolari di un bar di corso San Giovanni a Teduccio e di un ristorante in via Stadera sono stati denunciati per furto di energia elettrica: i contatori risultavano manomessi per consentire l’allaccio abusivo alla rete e il prelievo fraudolento di corrente.

Denunce per evasione, guida senza patente e false generalità

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno inoltre denunciato un 37enne per evasione, sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto a misure restrittive.

Altri due giovani sono stati denunciati per guida senza patente con recidiva nel biennio.

Un ulteriore controllo ha portato alla denuncia di un uomo che aveva fornito false generalità ai militari. L’escamotage, secondo quanto ricostruito, serviva a nascondere la sua condizione di affidato in prova ai servizi sociali, che gli impediva di circolare in quell’orario.

Sale slot e centri scommesse sotto la lente

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle attività di gioco e scommesse. Nel quartiere Barra, il titolare di un centro scommesse di via Cupa Vicinale dell’Olivo è stato denunciato per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e per l’impiego di un lavoratore in nero. Per l’attività sono scattate sanzioni per 9.600 euro e la sospensione immediata dell’esercizio.

Ulteriori controlli hanno riguardato altri cinque locali della zona, dove sono state riscontrate varie irregolarità amministrative e strutturali.

Le sanzioni complessive ammontano a 30.200 euro, con l’individuazione di quattro lavoratori irregolari e la mancanza delle informazioni obbligatorie sul gioco responsabile.

Per tutte le attività controllate è stata avanzata richiesta di sospensione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Operazione di controllo nel quartiere Pianura

Controlli a tappeto dei Carabinieri nel quartiere Pianura, dove nella serata e fino a notte fonda i militari della compagnia Napoli Bagnoli, supportati dai motociclisti del Nucleo Radiomobile e dalle unità cinofile, hanno pattugliato strade e attività commerciali per rafforzare la sicurezza sul territorio.

Il bilancio dell’operazione parla di 115 persone identificate, di cui 71 già note alle forze dell’ordine, e sette persone denunciate per vari reati.

Inseguimento in scooter: uno dei fermati era ai domiciliari

Tra gli episodi principali, quello che ha visto protagonisti due 21enni del quartiere, entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine. I giovani, in sella a uno scooter, non si sono fermati all’alt imposto dai Carabinieri, dando vita a un breve inseguimento concluso dopo pochi minuti grazie all’intervento dei motociclisti dell’Arma.

Dagli accertamenti è emerso che uno dei due era già sottoposto agli arresti domiciliari. Entrambi dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, mentre per uno scatta anche la denuncia per evasione.

Controlli nei negozi: denunciato titolare di un supermercato

Le verifiche hanno interessato anche le attività commerciali, grazie alla collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli.

Il titolare di un supermercato in via San Donato è stato denunciato per diverse violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per l’imprenditore è scattata anche una sanzione amministrativa pari a 3.417 euro.

Armi improprie, guida senza patente ed evasione

Nel corso delle operazioni è stato denunciato anche un 21enne di Grumo Nevano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di uno sfollagente in metallo.

Stessa sorte per un 34enne di Quarto, sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Un ulteriore intervento ha portato alla denuncia di un 42enne residente in via Torricelli, assente dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Sanzioni stradali e segnalazioni per droga

I controlli hanno riguardato anche la circolazione stradale: sono stati verificati 49 veicoli e contestate 11 violazioni al codice della strada.

Cinque giovani, invece, sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.