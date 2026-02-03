Nasce l’Associazione Giovanile Nocerina: giovani custodi della Nocerinità

Nasce l’Associazione Giovanile Nocerina – Custodi del Patrimonio della Nocerinità (A.G.N.), un progetto che affonda le proprie radici in una storia lunga oltre un secolo e guarda al futuro con responsabilità e consapevolezza.

L’A.G.N. non rappresenta un nuovo inizio, ma la naturale prosecuzione di un percorso avviato nel 1910 con Carlo Cattapani: un filo rosso che attraversa 116 anni di storia senza mai spezzarsi. La Nocerinità che l’Associazione intende custodire è un’identità viva, che va oltre il semplice evento sportivo e si manifesta come orgoglio territoriale, cultura popolare e profondo senso di appartenenza alle comunità di Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

«Con la nascita dell’Associazione – spiega il direttivo – prende forma un impegno concreto per la tutela e la trasmissione di questa eredità. Cultura, aggregazione giovanile e sostegno sociale sono i pilastri su cui l’A.G.N. intende operare, affinché i valori di identità e coesione restino una forza attiva nel presente».

Particolare attenzione è stata riservata alla salvaguardia del patrimonio identitario: il logo storico “A.G.N.”, il marchio denominativo “Associazione Giovanile Nocerina”, entrambi tutelati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come i relativi domini web, sono stati sottratti a qualsiasi utilizzo personale. La costituzione di un Comitato di Garanzia e tutela del patrimonio storico ne assicura la continuità e la disponibilità per chiunque ami Nocera e ne riconosca il valore.

L’Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono gli obiettivi, senza alcuna discriminazione, e a chi sente nel proprio cuore il legame profondo con le due Nocera. «Siamo partiti da un sogno e da una firma – conclude il direttivo – per dire a tutti che la nostra storia è viva e ha nuovi custodi. Lo facciamo per chi c’era, per chi c’è e per chi verrà. Per Nocera, per la nostra gente».