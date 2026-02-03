Nocera Superiore, giornata di prevenzione contro il tumore al seno: screening gratuiti per le donne

Nel corso della mattinata saranno forniti approfondimenti sugli stili di vita salutari, sulle modalità di prevenzione in base all’età e su quando e come rivolgersi al medico.

Nocera Superiore rafforza il proprio impegno nella tutela della salute e nella promozione della prevenzione. Sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 9 alle 13, presso il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo, l’Amministrazione comunale organizza una giornata di informazione, sensibilizzazione e screening gratuiti dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa è rivolta in particolare alle donne e punta a diffondere la cultura della diagnosi precoce, favorendo una corretta informazione sui comportamenti utili alla prevenzione e sull’importanza dei controlli periodici.

Informazione e stili di vita

Nel corso della mattinata saranno forniti approfondimenti sugli stili di vita salutari, sulle modalità di prevenzione in base all’età e su quando e come rivolgersi al medico. Un percorso che conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso politiche sanitarie orientate al benessere individuale e collettivo.

«La prevenzione – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – è uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei cittadini. Attraverso iniziative come questa vogliamo offrire un servizio concreto e accessibile, ribadendo l’importanza della corretta informazione e della diagnosi precoce».

Visite senologiche e autopalpazione

Durante la giornata sarà possibile sottoporsi a visite senologiche e partecipare a momenti informativi dedicati all’autopalpazione, con indicazioni pratiche su come eseguire correttamente questo fondamentale gesto di autocontrollo.

L’iniziativa si svolgerà con il contributo dei medici Giovanni Brengola, Carmine Fabbricatore e Raffaele Fabbricatore, che metteranno a disposizione la propria esperienza professionale al servizio della cittadinanza.

«La prevenzione – ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali Raffaelina Ferrentino – è un gesto di cura e responsabilità. Lo screening per il tumore al seno rappresenta un’opportunità importante per tutelare la salute delle donne e diffondere la cultura della diagnosi precoce. Sono previsti inoltre ulteriori appuntamenti dedicati alla prevenzione, che comunicheremo prossimamente».