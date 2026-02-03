Omicidio di Gaetano Russo a Sarno, il sindaco Squillante: «Una ferita profonda per tutta la comunità»

Il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, è intervenuto sull’uccisione di Gaetano Russo, 61 anni, commerciante stimato e molto conosciuto in città, vittima di un omicidio che ha sconvolto l’intera comunità.

«Questa notte la nostra città è stata colpita da una tragedia che ci lascia senza parole». Con queste parole il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, è intervenuto sull’uccisione di Gaetano Russo, 61 anni, commerciante stimato e molto conosciuto in città, vittima di un omicidio che ha sconvolto l’intera comunità.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, tra le ipotesi investigative emerge quella secondo cui un uomo, forse in stato di alterazione, avrebbe citofonato alla salumeria adiacente all’abitazione della vittima. Dopo che la porta gli sarebbe stata aperta, si sarebbe consumata la tragedia.

«Davanti a un dolore così grande – ha aggiunto il primo cittadino – le parole sembrano sempre insufficienti e prive di significato. Resta solo il silenzio e la vicinanza sincera alla famiglia di Gaetano, l’abbraccio di un’intera comunità che oggi piange uno dei suoi figli».

Il sindaco ha infine espresso piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti: «Perché il responsabile sia messo davanti alla propria ignobile azione e paghi, senza sconti, con l’applicazione della legge».