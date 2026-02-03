Omicidio di Sarno, quando il “già noto” diventa una tragedia annunciata

Il 33enne fermato per l’omicidio di Gaetano Russo era una persona già nota alle forze dell’ordine e conosciuta in paese per una condizione di forte fragilità personale. Un elemento che oggi impone una riflessione più ampia, che va oltre il singolo fatto di sangue.

Quando situazioni di disagio evidente non vengono intercettate in tempo da un sistema di prevenzione efficace, il rischio è che degenerino in episodi estremi. Non si tratta di attribuire colpe a posteriori, ma di interrogarsi sul funzionamento delle reti di controllo, assistenza e supporto che dovrebbero agire prima che si arrivi all’irreparabile.

In contesti territoriali ristretti, dove determinate criticità sono note da tempo, il tema non può limitarsi alla sola risposta repressiva. Serve un coordinamento più stretto tra istituzioni, servizi e forze dell’ordine, affinché le situazioni a rischio vengano monitorate e gestite con continuità.

La tragedia di Sarno lascia una domanda aperta e scomoda: se una persona già attenzionata arriva a compiere un gesto così estremo, significa che qualcosa, prima, non ha funzionato. E su questo interrogativo la comunità attende risposte, nel rispetto delle indagini e del dolore di una famiglia colpita da una perdita irreparabile.

Redazione