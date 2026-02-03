Pagavano per assistere alle violenze sui minori: smascherata la rete dell’orrore nel dark web

Un sistema criminale strutturato, alimentato da menti depravate, che oggi ha finalmente nomi e cognomi.

Pagavano per assistere in diretta alle violenze su minori. Un sistema criminale strutturato, alimentato da menti depravate, che oggi ha finalmente nomi e cognomi. Un’inchiesta senza precedenti della Procura di Milano e della Polizia Postale ha squarciato il velo di anonimato del dark web, portando alla luce un’industria dell’orrore con ramificazioni internazionali.

Attraverso operazioni sotto copertura e complesse analisi informatiche, gli investigatori sono riusciti a violare le reti criptate e a risalire agli utenti che finanziavano e dirigevano abusi sessuali su minori nel Sud-est asiatico. Tra Vietnam e Thailandia, bambini tra i 6 e i 14 anni — ma in alcuni casi anche di appena due anni — venivano venduti dalle stesse famiglie e costretti a subire violenze trasmesse in diretta webcam.

L’indagine, coordinata dai pm Letizia Mannella e Giovanni Tarzia, ha portato all’arresto di due uomini e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre quattro persone, tra cui un ex consigliere comunale. Si tratta di soggetti tra i 31 e i 57 anni, professionisti apparentemente insospettabili, residenti in diverse province italiane, come riportato da “Metropolis“.

Secondo quanto ricostruito, gli indagati non si limitavano ad assistere agli abusi: sceglievano le vittime attraverso cataloghi online e impartivano istruzioni in tempo reale sulle violenze da compiere. I pagamenti avvenivano tramite micro-transazioni da circa 15 dollari, studiate per eludere i controlli finanziari.

Per la prima volta in ambito giudiziario viene contestato il concorso “da remoto” nelle violenze sessuali, un passaggio ritenuto fondamentale per contrastare il fenomeno del live distant child abuse. Alcuni degli indagati avrebbero anche viaggiato nei Paesi asiatici per incontrare fisicamente le vittime.

Il materiale sequestrato è ora al vaglio degli specialisti per l’identificazione dei minori coinvolti, in collaborazione con le autorità internazionali. La Procura di Milano ha ribadito la priorità assoluta nel contrasto a questa forma estrema di criminalità e punta ora a risalire ai vertici delle organizzazioni che gestiscono la tratta e la vendita dei bambini.