Petardo contro Audero, stop alle trasferte: divieto per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo

Le misure restrittive resteranno in vigore fino al 23 marzo e riguarderanno tutte le partite dell’Inter in trasferta.

Divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026 e stop alla vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia per le gare interessate. È quanto disposto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a seguito dei gravi fatti avvenuti durante la trasferta di domenica a Cremona, quando un petardo lanciato dagli spalti ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero.

Il provvedimento, come chiarito dal Viminale, è stato adottato «al fine di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive».

Le misure restrittive resteranno in vigore fino al 23 marzo e riguarderanno tutte le partite dell’Inter in trasferta, con l’estensione del divieto anche alla vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lombardia.

Resta escluso dal provvedimento il derby Milan-Inter dell’8 marzo, considerato che l’incontro non comporterà spostamenti organizzati di tifoserie.