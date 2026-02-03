Pronto Soccorso di Cava de’ Tirreni, si dimette la responsabile: l’allarme di Fratelli d’Italia

Si è dimessa la responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cava de’ Tirreni. A intervenire sulla vicenda è Italo Cirielli, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che esprime preoccupazione per le conseguenze sul servizio sanitario del territorio.

«Desidero innanzitutto ringraziare la dottoressa Barbara Casillo per il lavoro svolto in questi anni alla guida del Pronto Soccorso, in condizioni spesso difficilissime – ha dichiarato Cirielli – caratterizzate da gravi carenze di personale, turni massacranti e una pressione costante che ha messo a dura prova professionisti e struttura. Il suo impegno è stato un punto di riferimento per il reparto e per l’intera comunità».

Secondo il capogruppo di FdI, le dimissioni della dottoressa Casillo rappresentano un segnale allarmante: «Sono il chiaro indice di una situazione non più sostenibile, che rischia di compromettere seriamente un servizio essenziale per un territorio vasto e densamente popolato».

Cirielli ha annunciato di aver chiesto formalmente al gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Campania di segnalare con urgenza la vicenda e di sollecitare chiarimenti immediati sulle iniziative previste per il Pronto Soccorso metelliano. L’appello è rivolto direttamente al presidente della Regione, Roberto Fico, titolare anche della delega alla Sanità.

«Chiediamo – prosegue Cirielli – quali misure immediate si intendano adottare per garantire la piena operatività del Pronto Soccorso, se siano previste assunzioni straordinarie di personale medico e sanitario e se esista un piano strutturale di rafforzamento del presidio ospedaliero di Cava de’ Tirreni».

Le conclusioni

«La sanità non può essere governata con un’emergenza permanente – conclude Cirielli –. Il Pronto Soccorso di Cava deve essere messo nelle condizioni di funzionare correttamente, tutelando chi vi lavora e garantendo ai cittadini il diritto a cure tempestive e sicure. Come rappresentanti delle istituzioni locali continueremo a vigilare, chiedendo risposte chiare e tempi certi, nel rispetto dei professionisti sanitari e dell’intera comunità».