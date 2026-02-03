Ritrovato a Salerno Luigi Marchesani: sta bene

È stato ritrovato a Salerno, dopo cinque giorni di ricerche, Luigi Marchesani, 45enne di Agropoli. L’uomo è stato rintracciato dalle forze dell’ordine, attivate dopo l’allarme lanciato dalla figlia.

Restano al momento ignote le ragioni dell’allontanamento da casa, ma Marchesani è stato trovato in buone condizioni di salute. A confermare l’esito positivo della vicenda è stato anche il sindaco di Agropoli, Antonio Mutalipassi.

«Si è risolta con un lieto fine la vicenda riguardante Luigi Marchesani. Il 45enne è stato rintracciato oggi a Salerno e sta bene», ha dichiarato il primo cittadino.