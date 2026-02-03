Roccapiemonte, presentato l’album delle figurine dedicato alla città e ai suoi giovani

L’iniziativa è stata seguita con grande attenzione dall’Ufficio Politiche Sociali, in particolare dalle dipendenti Laura Apostolico e Giovanna Salzano.

È stato presentato presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccapiemonte l’album delle figurine della cittadina, un progetto fortemente voluto dal sindaco Carmine Pagano e dal vicesindaco Roberto Fabbricatore. L’iniziativa è stata seguita con grande attenzione dall’Ufficio Politiche Sociali, in particolare dalle dipendenti Laura Apostolico e Giovanna Salzano.

L’album, realizzato dall’azienda Akinda, raccoglie circa 500 figurine che raccontano le bellezze architettoniche e storiche di Roccapiemonte e vedono protagonisti anche i bambini di quattro associazioni che hanno aderito al progetto: Equestrian Tufare di Anna Ciancone, Asd Be Family di Maria Ferrara, Majorettes MCF Roccapiemonte, Asd Golden Academy di Lorenzo Prisco e Asd Polisportiva Rocchese, presieduta da Roberto Raspantini. Le fotografie sono state scattate gratuitamente da Enzo Ciancio.

All’evento erano presenti numerosi bambini under 13, ai quali l’album è stato distribuito gratuitamente. Le bustine delle figurine saranno invece in vendita presso le edicole Stilema di Rosina Montoro, in viale dell’Immacolata, e di Venanzio Lanzara nella frazione Casali.

«Un progetto che mette insieme le cose belle e iconiche di Roccapiemonte con le donne e gli uomini della futura Roccapiemonte – hanno dichiarato il sindaco Pagano e il vicesindaco Fabbricatore – bambini che oggi sono impegnati in attività sportive e sociali grazie a straordinarie associazioni del territorio. Giocare con le figurine della propria città, e con quelle che ritraggono se stessi, significa anche far tornare noi adulti un po’ bambini, ai ricordi delle collezioni di un tempo».