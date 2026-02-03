Sale operatorie hi-tech al Santobono: delegazione di medici cinesi in visita a Napoli

L’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli apre le sue sale operatorie all’avanguardia a una delegazione di medici provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, nell’ambito del progetto “Medici Cinesi in Campania per Osservazione Clinica”, promosso dalla Beijing Huatong Guokang Foundation (BHGF) con il supporto del project manager Vincenzo Scancamarra.

La visita ha rappresentato un importante momento di confronto tecnico e organizzativo sull’impiego di tecnologie avanzate a supporto della chirurgia di precisione e della pianificazione preoperatoria digitale, rafforzando il percorso di collaborazione internazionale tra Italia e Cina nel campo della sanità e della ricerca medica.

I medici ospiti, specializzati in chirurgia robotica tridimensionale, hanno potuto conoscere da vicino le attività cliniche e chirurgiche del presidio Santobono, scelto per la sua forte vocazione all’alta specializzazione e al continuo ammodernamento tecnologico. Accompagnata dal responsabile della UOSID di Bioingegneria, Luigi Iuppariello, la delegazione ha approfondito il modello di integrazione tra competenze cliniche e bioingegneristiche nella selezione e gestione di piattaforme complesse, tra cui sistemi di imaging avanzato, navigazione chirurgica, robotica, workflow digitali e tecnologie audio-video.

Nel corso della visita sono state illustrate le attività delle sale operatorie di Neurochirurgia, dotate di neuronavigazione, TAC intraoperatoria, neuroendoscopia e laser interstiziale; di Ortopedia, con particolare attenzione alla chirurgia della scoliosi e all’imaging intraoperatorio; di Otorinolaringoiatria, dove è stato presentato il sistema RobOtol per la chirurgia otologica di precisione e gli impianti cocleari; di Oculistica, con sistemi laser e tecnologie avanzate per la faco-vitrectomia. È stato inoltre mostrato il robot urologico utilizzato nel trattamento delle calcolosi pediatriche.

«La condivisione delle conoscenze è uno dei pilastri fondamentali per il progresso della medicina e per il miglioramento della qualità dell’assistenza – ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon –. Questa visita conferma la vocazione del nostro ospedale a essere non solo un centro di eccellenza assistenziale, ma anche un punto di riferimento per lo scambio scientifico e la cooperazione internazionale».

Soddisfazione anche da parte di Vincenzo Scancamarra, rappresentante in Italia della BHGF: «I medici cinesi, provenienti dagli ospedali della provincia di Jiangsu, che conta oltre 80 milioni di abitanti, sono rimasti profondamente colpiti dall’attenzione dedicata al paziente pediatrico e dall’elevato livello di innovazione tecnologica del Santobono. È proprio questa eccellenza che ci ha spinto a voler far conoscere questa realtà ospedaliera di assoluto valore internazionale».