Salerno, accoltellamento tra coetanei: 16enne arrestato per tentato omicidio

Un minore di 16 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a Salerno con l’accusa di tentato omicidio. L’intervento della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è scattato in seguito a una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, relativa a un giovane ferito da arma da taglio al collo. La vittima è stata soccorsa tempestivamente dal personale sanitario e trasportata in pronto soccorso in codice rosso.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il 16enne avrebbe colpito alle spalle un coetaneo, per poi darsi alla fuga abbandonando l’arma. Alcuni presenti hanno fermato il ragazzo, consentendo alle forze dell’ordine di arrestarlo in flagranza di reato. L’arma utilizzata è stata recuperata e sequestrata.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica e altri riscontri investigativi hanno confermato la dinamica dell’accaduto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, il minore è stato condotto presso un Centro di Prima Accoglienza in attesa della convalida dell’arresto.

Il ferito, sempre cosciente e non in pericolo di vita, rimane sotto osservazione in ospedale e sarà dimesso nelle prossime ore. Le motivazioni dell’aggressione sarebbero riconducibili a dissidi personali pregressi tra i due giovani.