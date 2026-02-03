Sarno, ucciso a coltellate nella sua salumeria: fermato un 35enne del posto

Tragedia nella tarda serata di ieri nella zona di Cappella Vecchia, a Sarno, dove Gaetano Russo, 61 anni, commerciante molto conosciuto e stimato in città, è stato ucciso a coltellate all’interno della sua salumeria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori, l’omicidio non sarebbe riconducibile a una rapina, ipotesi inizialmente circolata nelle ore successive al delitto. Al momento restano aperte diverse piste investigative per chiarire il movente dell’aggressione, avvenuta all’interno dell’esercizio commerciale. L’uomo è stato colpito più volte con un’arma da taglio e, nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Momenti di forte tensione si sono vissuti subito dopo l’omicidio. Il presunto responsabile, un 35enne originario di Sarno, si sarebbe barricato all’interno della salumeria. L’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia ha consentito di bloccarlo e arrestarlo. L’area è stata immediatamente transennata per permettere i rilievi tecnici e le attività investigative.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, provocando sgomento e profondo dolore. Gaetano Russo era molto conosciuto nel quartiere, descritto da residenti e colleghi come una persona onesta, lavoratrice e benvoluta.