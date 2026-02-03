Scafati dice addio a Carlo Acerra, custode della memoria storica della città

Profondo conoscitore e custode della storia cittadina, Acerra ha rappresentato per decenni una vera e propria memoria vivente della comunità scafatese.

Scafati piange la scomparsa di Carlo Acerra, morto all’età di 91 anni. Profondo conoscitore e custode della storia cittadina, Acerra ha rappresentato per decenni una vera e propria memoria vivente della comunità scafatese.

«Non era solo un uomo che ricordava il passato: era qualcuno che quel passato lo aveva vissuto davvero, conservandone immagini, episodi e dettagli con una lucidità rara», si legge in un commosso messaggio pubblicato sulla pagina social “Sei di Scafati se…”. «Nei suoi racconti c’era l’anima di Scafati, fatta di persone, strade, tradizioni e cambiamenti che oggi rischiano di essere dimenticati. Con la sua perdita se ne va un pezzo di memoria collettiva, una voce preziosa capace di trasmettere amore e senso di appartenenza alla nostra comunità».

Nel pomeriggio di ieri si sono svolti i funerali, celebrati nella chiesa di San Francesco di Paola, gremita di cittadini che si sono stretti attorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Il cordoglio dell’ANPI Scafati – Sezione “Bernardino Fienga”

A ricordare la figura di Carlo Acerra è anche l’ANPI di Scafati, sezione “Bernardino Fienga”, che ne sottolinea l’impegno politico e civile. Militante del Partito Comunista Italiano e consigliere comunale, Acerra fu negli anni Novanta tra i promotori della prima associazione scafatese dedicata all’integrazione degli immigrati. Da una sua iniziativa nacque anche l’idea di nominare in Consiglio comunale un rappresentante della comunità straniera, affinché potesse dare voce alle esigenze degli immigrati nell’assemblea cittadina.

Scrittore attento e sensibile di storia locale, ha lasciato ritratti preziosi dei luoghi del centro storico e delle personalità più rappresentative di Scafati, che continueranno a vivere attraverso le sue opere.

«Che la terra ti sia lieve, caro Carlo».