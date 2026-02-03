Scafati, Francesco Velardo nuovo segretario del Partito Democratico (video)

Scafati, Francesco Velardo nuovo segretario del Partito Democratico. Passaggio di testimone nel circolo cittadino tra continuità e rinnovamento

Il passaggio di consegne

Francesco Velardo è il nuovo segretario del Partito Democratico di Scafati. Succede a Giuseppe Fontanella, raccogliendone la guida del circolo cittadino in una fase delicata per la politica locale. La sua elezione rappresenta un passaggio significativo, orientato al rinnovamento generazionale, ma nel solco della continuità politica e organizzativa del partito.

Un percorso politico riconosciuto

Velardo è una figura che ha costruito nel tempo un percorso politico costante, culminato con le elezioni comunali del 2023, quando è risultato il consigliere comunale più votato del centrosinistra. Un risultato che ne ha rafforzato il ruolo politico e la credibilità all’interno della comunità democratica scafatese, chiamata oggi a riorganizzarsi e a rafforzare la propria presenza sul territorio.

Campo largo e scenario cittadino

Anche a Scafati, come in altre realtà dell’Agro nocerino-sarnese, il dibattito guarda con interesse alla costruzione del campo largo, considerato una possibile risposta alle sfide politiche future. Da consigliere comunale, Velardo ha inoltre offerto una lettura della complessa situazione amministrativa della città, segnata da una maggioranza spesso sul filo della crisi, sottolineando la necessità di responsabilità, chiarezza e visione politica.

