Sicurezza nell’Agro nocerino, spinta per l’elevazione del Commissariato di Nocera Inferiore

Resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza nell’Agro nocerino e sul futuro del Commissariato di Polizia di Nocera Inferiore. A ribadirlo è l’onorevole Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, al termine dell’incontro svoltosi questa mattina a Salerno con il prefetto Francesco Esposito.

Nei giorni scorsi il prefetto aveva già incontrato Massimo Napoletano, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), soffermandosi sulle criticità legate alla sicurezza e sulla richiesta di elevare il Commissariato di via Falcone al rango dirigenziale. Un tema che Bicchielli intende portare all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso di un incontro previsto per la prossima settimana, per rimarcare l’impegno del Governo nei confronti del territorio dell’Agro nocerino sarnese.

Soddisfazione è stata espressa anche da Tonia Lanzetta, segretario cittadino di Forza Italia a Nocera Inferiore. «Il percorso per il riconoscimento del rango dirigenziale del Commissariato continua con decisione e fermezza – ha dichiarato – soprattutto alla luce delle recenti emergenze in materia di sicurezza».

«Come gruppo politico – ha aggiunto Lanzetta – non ci appassionano le polemiche sterili, ma i risultati concreti. Il nostro obiettivo è sostenere le forze dell’ordine e le loro legittime richieste, a partire dall’elevazione del Commissariato, lavorando in sinergia con i sindacati di polizia, dal SAP al SIAP».

«Sulla sicurezza è necessario fare fronte comune, senza distinguo – ha concluso –. Ci auguriamo che l’elevazione al rango dirigenziale, insieme all’incremento del numero di agenti, diventi una battaglia condivisa da tutte le istituzioni per garantire maggiore tutela ai cittadini».