Tari, Napoli tra le città più care d’Italia: quasi 500 euro l’anno per la tassa sui rifiuti

Il peso della Tari sui contribuenti italiani continua a essere fortemente disomogeneo sul territorio nazionale. È quanto emerge dallo studio condotto dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo, che analizza l’andamento del carico fiscale dal 2020 ad oggi.
I dati evidenziano differenze marcate tra le città metropolitane, con importi che variano sensibilmente da nord a sud. Genova si conferma la città con la tassa sui rifiuti più elevata, con una spesa media annua di 518 euro per famiglia. Seguono Napoli con 499 euro, Reggio Calabria con 494 euro e Catania con 483 euro.
A livelli intermedi si collocano Bari (435 euro), Cagliari (412 euro) e Venezia (385 euro). Sotto la soglia dei 400 euro si trovano Palermo (373 euro), Torino (365 euro), Roma (334 euro), Firenze (332 euro) e Messina (315 euro).
Le tariffe più basse si registrano invece nel Nord Italia, con Milano a 294 euro e Bologna che chiude la classifica con 236 euro annui, meno della metà rispetto alla città ligure.
Lo studio della Uil mette in evidenza come la Tari rappresenti ancora oggi un fattore di forte disuguaglianza fiscale, legato a differenze strutturali nella gestione dei rifiuti, nell’efficienza dei servizi e nei costi sostenuti dai Comuni.