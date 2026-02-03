Truffa agli anziani: fermato 37enne, bottino da 15mila euro

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dai Carabinieri, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza.

Nella notte di sabato 31 gennaio 2026 i Carabinieri della Compagnia di Pescara, in collaborazione con i militari della Stazione di Pianillo di Agerola, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 37 anni, originario di Venosa, ritenuto responsabile di truffa aggravata in concorso.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, prevedeva inizialmente gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Tuttavia, l’indagato, non avendo indicato un domicilio idoneo e non avendo prestato consenso all’utilizzo del dispositivo elettronico, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere e trasferito presso la casa circondariale di Pescara.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dai Carabinieri, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo, in concorso con un complice al momento non identificato, avrebbe messo in atto la cosiddetta “truffa del falso parente”, riuscendo a farsi consegnare da due donne anziane circa 15mila euro tra contanti e monili.

In particolare, il trentasettenne avrebbe contattato telefonicamente le vittime, spacciandosi per un loro stretto congiunto e sostenendo di trovarsi in gravi difficoltà con la giustizia. Con il pretesto di evitare conseguenze penali, le avrebbe convinte a raccogliere denaro e oggetti preziosi, presentandosi poi personalmente presso le abitazioni come incaricato alla riscossione.

Determinanti per l’identificazione dell’indagato sono stati i filmati dei sistemi di videosorveglianza, le perquisizioni effettuate con esito positivo, le denunce presentate dalle vittime e il riconoscimento diretto dell’uomo da parte delle anziane truffate.