Abbandona rifiuti in strada ad Angri: 25enne denunciato dai carabinieri forestali

Un giovane di 25 anni, residente ad Angri, è stato denunciato dai carabinieri forestali di Cava de’ Tirreni, agli ordini del maresciallo Marco Lauro, per abbandono illecito di rifiuti.

Il ragazzo è stato sorpreso mentre scaricava materiale lungo la carreggiata, in violazione della normativa ambientale. A suo carico sono scattate le contestazioni previste dagli articoli 255 e 255-ter del Codice dell’Ambiente, oltre al ritiro della patente di guida.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati ambientali condotta quotidianamente dall’Arma forestale.