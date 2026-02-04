Agerola, furto al bancomat: arrestato il commando in fuga verso Caserta

Tre componenti del gruppo si erano dileguati a piedi tra i sentieri impervi, mentre altri tre complici li hanno successivamente raggiunti con due autovetture per favorire la fuga.

Si è conclusa con sei arresti la fuga del gruppo responsabile del furto al bancomat della Banca di Credito Popolare di Agerola. Dopo aver sradicato lo sportello automatico, i malviventi erano stati intercettati dai carabinieri lungo la Costiera Amalfitana e, per sfuggire alla cattura, avevano abbandonato l’auto rifugiandosi tra le montagne di Cetara.

Tre componenti del gruppo si erano dileguati a piedi tra i sentieri impervi, mentre altri tre complici li hanno successivamente raggiunti con due autovetture per favorire la fuga. I carabinieri hanno avviato una vasta operazione di ricerca, impiegando anche un elicottero e cani molecolari, fino a quando le condizioni meteo lo hanno consentito.

Determinanti si sono rivelate le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Cetara, che hanno permesso di individuare le targhe delle auto utilizzate per l’allontanamento. Scattato l’allarme sul territorio, i militari hanno intercettato i veicoli sull’autostrada, bloccandoli nei pressi dell’uscita di Caserta.

Per tutti e sei sono scattate le manette. Dovranno ora rispondere del furto aggravato al bancomat e dei reati connessi alla fuga.