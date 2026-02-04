Agerola, sradicano il bancomat e fuggono verso Cetara: caccia a tre ladri in Costiera Amalfitana

Un commando composto da tre persone ha svaligiato nella notte la filiale del Credito Popolare in via Della Vittoria, nel centro di Agerola, riuscendo poi a dileguarsi a piedi nei pressi di Cetara dopo un inseguimento con i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i malviventi hanno sradicato l’intero sportello Atm dalla muratura dell’istituto di credito, caricandolo a bordo di un’Audi nera. Il rumore dell’operazione ha allertato il comandante della stazione locale, che ha intercettato il veicolo dando avvio a un serrato inseguimento lungo la Statale 163 Amalfitana.

La fuga si è conclusa a Cetara, dove i tre hanno abbandonato l’auto per proseguire a piedi nelle aree circostanti. I carabinieri, supportati anche da un elicottero, hanno avviato una vasta operazione di ricerca nella zona montana della Costiera e sui sentieri verso i Monti Lattari.

Il bottino ammonta a circa 1.500 euro, ma le banconote risultano inutilizzabili: l’effrazione ha infatti attivato il sistema di sicurezza che macchia il denaro con inchiostro indelebile. Altri 500 euro sono stati recuperati a terra nei pressi della banca.

Gli investigatori ipotizzano che il gruppo possa essere lo stesso responsabile di colpi analoghi messi a segno nell’ultimo anno tra le province di Napoli e Salerno. Le ricerche sono tuttora in corso. Le forze dell’ordine invitano chiunque noti movimenti sospetti a contattare immediatamente il 112.