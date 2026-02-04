Angri, l’avvocato Bruno Cirillo interviene sulla variante del PUC (video)

L’avvocato angrese interviene sulla variante normativa del PUC e richiama l’opposizione a un confronto serio e approfondito

L’intervento di Bruno Cirillo

Sulla variante normativa del PUC di Angri interviene anche Bruno Cirillo, avvocato angrese che si prepara al prossimo appuntamento elettorale. Il suo contributo si distingue per una lettura attenta e puntuale della documentazione, affrontata con dovizia di particolari e con un approccio che intreccia analisi tecnica e valutazione politica del provvedimento.

Le criticità emerse nel quinquennio

Nel corso del suo intervento, Cirillo non nasconde le perplessità maturate rispetto alla gestione del PUC nell’ultimo quinquennio. Le osservazioni formulate mettono in evidenza criticità che, a suo avviso, meritano un approfondimento serio, aprendo una riflessione più ampia sulle scelte compiute dall’amministrazione comunale e sulle loro ricadute concrete per il territorio angrese.

L’appello al Consiglio comunale

In conclusione, Bruno Cirillo rivolge un appello alle forze di opposizione affinché la discussione in Consiglio comunale si svolga in modo approfondito e responsabile. L’invito è a mettere al centro il merito della variante normativa del PUC e l’interesse della città di Angri, superando logiche di schieramento e posizionamenti politici, per restituire centralità a un tema decisivo per il futuro urbanistico del territorio.

