Angri, notte di terrore furto anche il Pala Galvani, cittadini esposti

Razzia notturna in città, assenza di controlli e videosorveglianza inefficace aggravano l’emergenza sicurezza

Una città sotto assedio

Notte di terrore ad Angri, dove la razzia non ha risparmiato neppure strutture pubbliche: nel mirino anche il Pala Galvani, simbolo di una situazione che appare ormai incontrollabile. I colpi si sono susseguiti già dalle prime luci della sera e sono proseguiti per tutta la notte, con bande che hanno agito indisturbate in diversi quartieri della città, approfittando del buio e dell’assenza di presìdi sul territorio.

Denunce e paura crescente

Numerose le segnalazioni e le denunce presentate dai cittadini, sia per furti in abitazioni e attività commerciali, sia per danneggiamenti e colpi alle auto in sosta. Un bollettino che si allunga e che alimenta un clima di paura e frustrazione, con la percezione diffusa di una città scoperta e priva di adeguate forme di protezione nelle ore notturne.

Controlli e videosorveglianza al centro delle criticità

A pesare in modo significativo è la mancanza di controlli sistematici e di pattugliamenti nelle zone più sensibili. Sul banco degli imputati finisce anche il sistema di videosorveglianza, giudicato insufficiente o non pienamente operativo nei punti nevralgici della città. Telecamere assenti, non funzionanti o non monitorate in tempo reale riducono l’efficacia della prevenzione e favoriscono l’azione di gruppi criminali sempre più spregiudicati, lasciando i cittadini con la sensazione che, di notte, ad Angri lo Stato arretri.