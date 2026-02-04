Carnevale 2026 a Nocera Superiore, scuole di danza protagoniste con “Ballando con le Maschere”

L’obiettivo è valorizzare il talento degli allievi, promuovere le espressioni artistiche locali e offrire alla cittadinanza un momento di festa e condivisione.

Il Carnevale di Nocera Superiore 2026 punta su creatività ed energia con l’iniziativa “Ballando con le Maschere”, promossa dall’Amministrazione comunale per coinvolgere le scuole di danza del territorio.

L’evento si terrà martedì 17 febbraio 2026, a partire dalle ore 10, lungo corso Matteotti, che per l’occasione si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla danza e allo spettacolo.

L’obiettivo è valorizzare il talento degli allievi, promuovere le espressioni artistiche locali e offrire alla cittadinanza un momento di festa e condivisione. Un’iniziativa che rientra nell’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi per animare il territorio e coinvolgere attivamente la comunità.

Le scuole interessate potranno presentare domanda di partecipazione entro l’11 febbraio 2026, scaricando il modulo dal sito istituzionale del Comune. Le adesioni dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.nocera-superiore.sa.it oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo.