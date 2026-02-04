Carnevale di Palma Campania 2026: tradizione, spettacolo e solidarietà nel segno delle Quadriglie

Tra tradizione, innovazione e solidarietà, Palma Campania si prepara a vivere l’edizione 2026 del suo storico Carnevale, una delle manifestazioni più identitarie e sentite della Campania.

Tra tradizione, innovazione e solidarietà, Palma Campania si prepara a vivere l’edizione 2026 del suo storico Carnevale, una delle manifestazioni più identitarie e sentite della Campania. Un evento che affonda le sue radici nel XIX secolo e che continua a rappresentare un momento di forte coesione sociale e culturale per l’intera comunità palmese.

Le prime testimonianze documentate della festa risalgono al 1858, quando un cittadino di Palma Campania scrisse al Vescovo di Nola lamentandosi delle celebrazioni carnevalesche che animavano le strade del paese: un episodio che conferma il carattere antico e profondamente radicato della manifestazione.

Le Quadriglie, cuore pulsante del Carnevale

Elemento distintivo del Carnevale palmese sono le Quadriglie: gruppi organizzati che lavorano tutto l’anno alla realizzazione di costumi, musiche originali e spettacoli teatrali. Ogni Quadriglia è un vero e proprio progetto collettivo che coinvolge oltre 200 persone tra musicisti, sarti, coreografi, scenografi e attori.

La musica è rigorosamente dal vivo, eseguita con strumenti della tradizione napoletana come putipù, triccaballacche e scetavajasse, contribuendo a creare un’atmosfera unica e inconfondibile.

Il “Carnevale in sospeso”: festa e solidarietà

Grande novità dell’edizione 2026 è l’introduzione del «Carnevale in sospeso», iniziativa ispirata al celebre “caffè sospeso” napoletano. Sarà possibile donare posti in tribuna a persone anziane provenienti da altre città o paesi, offrendo loro la possibilità di assistere alle sfilate e agli spettacoli. Un gesto di solidarietà che rafforza il legame tra generazioni e valorizza la memoria collettiva.

Il programma

Il calendario degli eventi si presenta ricco e articolato:

7 e 8 febbraio: sfilate delle Quadriglie lungo le strade del centro storico, trasformate in un grande palcoscenico a cielo aperto;

14 e 15 febbraio: le «Messinscene», spettacoli completi che uniscono danza, musica, scenografia e narrazione;

16 febbraio: il tradizionale «Passo», una parata diffusa che coinvolge l’intera cittadinanza;

17 febbraio (Martedì Grasso): spazio ai «Canzonieri», componimenti musicali originali che raccontano con ironia e spirito critico i temi dell’anno;

21 febbraio: serata conclusiva con le premiazioni finali.

Ospiti e organizzazione

A guidare l’organizzazione dell’evento è il sindaco Nello Donnarumma, affiancato dall’assessore al Carnevale Nello Nunziata e dal presidente della Fondazione Carnevale Nicola Montanino. La direzione artistica è affidata a Luca Lombardo, artista poliedrico con una lunga esperienza teatrale e televisiva.

Il ruolo di «Ambasciatore» del Carnevale 2026 sarà ricoperto dall’attore Stefano Fresi, che presiederà anche la giuria chiamata ad assegnare gli Oscar della tradizione.

Tra gli ospiti attesi figurano Elena De Curtis, nipote di Totò, Paolo Ruffini, Augusto Fornari, Luca Ramacciotti, Emanuela Fresi, Veronica Gonzales, Pippo Crotti, oltre a numerosi influencer come Teresanna, Le Twinsisters, Fabiola Ciminella, Jey Lillo e Alberto Pagnotta.

Ampia anche la partecipazione di artisti campani: Ciro Giustiniani, le ragazze di Iconica, Mario Zinno, il ventriloquo Antonio Diana, i comici Salvatore Gisonna, Marco Cristi, Mago Elite, il fotografo Carlo William Rossi e il compositore Lino Pariota.