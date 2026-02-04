Confronto nel centrodestra: Forza Italia Angri avvia la questione

Verso le elezioni comunali, al centro unità e programma condiviso. Il coordinamento cittadino rilancia il dialogo politico

Unità e visione programmatica

Il coordinamento cittadino di Forza Italia ha avviato una riflessione sugli obiettivi politici e programmatici del partito ad Angri, in vista delle prossime elezioni comunali e del confronto al tavolo del centrodestra con le altre forze della coalizione. Un percorso fondato sull’unità, sulla costruzione di un programma condiviso e sulla centralità del territorio, con aperture a tutte le realtà politiche che si riconoscono nei valori e nell’area del centrodestra.

Apertura ai moderati e confronto politico

Nel corso dell’incontro, Forza Italia ha ribadito la propria disponibilità al dialogo con le forze moderate, anche non direttamente collocate nei partiti, che condividono l’identità e i valori della futura coalizione. “La politica è partecipazione e l’obiettivo comune, al di là delle appartenenze, è risollevare Angri dall’impasse politico – gestionale in cui si trova”, si legge nella nota diffusa al termine della riunione. In chiave pragmatica, è stata inoltre condivisa la decisione di avviare una serie di incontri con le altre forze politiche, nell’attesa di una piena convergenza sugli obiettivi programmatici da portare avanti per il bene della città.

In calce alla nota la firma del coordinamento cittadino composto da: Ciro Calabrese, Pasquale Annarumma, Antonio Annarumma e Gerardo Montella.

