Crollo del carro di Carnevale a Sarno, operata la bimba di 9 anni: indaga la Procura

È stata sottoposta a un delicato e complesso intervento di chirurgia ortopedica la bambina di 9 anni rimasta gravemente ferita domenica scorsa nel crollo di un carro allegorico durante il Carnevale sarnese. La piccola è ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli, dove affronta con grande coraggio il decorso post-operatorio, nonostante entrambe le gambe immobilizzate.

L’intervento è riuscito secondo le previsioni e i medici si dicono fiduciosi sulla ripresa, anche se con ogni probabilità la bambina dovrà affrontare un lungo percorso di riabilitazione. Accanto a lei, nel reparto di pediatria, ci sono sempre i genitori, presenti al momento dell’incidente e testimoni diretti della scena drammatica avvenuta durante l’inaugurazione della manifestazione in centro città.

La bambina ha riportato una frattura esposta di tibia e perone alla gamba sinistra e una frattura scomposta alla destra. Con lei sono rimaste ferite anche altre due persone. Il carro allegorico coinvolto, denominato “I Pirati dei Caraibi” e realizzato dall’associazione La Rinascita, è stato posto sotto sequestro ed è già stato oggetto dei primi controlli strutturali.

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertare eventuali responsabilità: l’ipotesi di reato è quella di lesioni colpose. Sotto la lente degli inquirenti potrebbero finire anche le verifiche tecniche e i collaudi effettuati prima della sfilata, compreso il team che avrebbe rilasciato l’ok definitivo alla funzionalità e alla conformità del carro. Le indagini sono affidate alla polizia municipale, che ha avviato tutti gli accertamenti del caso, come riportato da “Il Mattino“.

Nella giornata di ieri il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha fatto visita alla bambina in ospedale. «Sono andato al Santobono per informarmi sulle condizioni della piccola e per portare la vicinanza mia e dell’intera amministrazione alla bimba e ai suoi genitori – ha dichiarato il primo cittadino – le condizioni sono stabili e il percorso di cure prosegue».

Il crollo è avvenuto davanti a centinaia di persone durante la sfilata. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe incrinato un supporto sul lato sinistro del carro, provocando il cedimento prima della testa e poi di una struttura di grandi dimensioni, precipitata al suolo da diversi metri. L’impatto ha colpito due uomini e la bambina, che potrebbe essere stata travolta indirettamente da uno dei feriti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, la polizia municipale, la protezione civile e i carabinieri della locale stazione. I due adulti feriti, un 27enne e un 62enne, sono stati trasportati all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno: per entrambi trauma cranico ed escoriazioni varie, ma sono stati dimessi già in serata.