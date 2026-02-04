Emergenza furti d’auto in Campania: ecco le vetture più rubate

Nel 2023, i furti d’auto in Italia hanno registrato un’altra crescita, aumentando del 5% rispetto all’anno precedente, con i veicoli SUV sempre più nel mirino dei ladri. Questo trend preoccupante si concentra soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud Italia, con la Campania, il Lazio, la Puglia e la Lombardia che insieme rappresentano il 90% degli episodi criminali.

Il report “Stolen Vehicle Recovery 2024” di LoJack, leader degli antifurti satellitari, rivela che oltre il 50% delle auto rubate sono SUV, un aumento significativo rispetto a quattro anni fa. La Campania è particolarmente colpita, con quasi un terzo dei furti che si verificano in questa regione.

Il modello più rubato in Campania è la Fiat Panda. Inoltre tra le altre auto più rubate troviamo Fiat 500, Citroen C3, Lancia Ypsilon e Smart Fortwo, mentre per i SUV Toyota RAV4 e Toyota C-HR sono i più colpiti.