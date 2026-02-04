Frode fiscale e autoriciclaggio tra Nocera Inferiore e Sarno: sette indagati, sequestri per quasi 800mila euro

Frode fiscale, utilizzo di società cartiere e autoriciclaggio attraverso operazioni bancarie internazionali: è questo il quadro che emerge da un’indagine che coinvolge sette persone tra Nocera Inferiore e Sarno, già finite sotto la lente della magistratura dopo un sequestro di beni per circa 800mila euro disposto nei mesi scorsi.

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di trasferimento fraudolento di beni e valori, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e autoriciclaggio dei proventi illeciti, che sarebbero stati movimentati anche tramite operazioni bancarie internazionali con destinazione la Repubblica Popolare Cinese.

L’inchiesta trae origine da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società con sede a Sarno. I primi controlli avevano evidenziato l’impiego di manodopera straniera priva di regolare permesso di soggiorno, oltre all’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi e all’Iva a partire dal 2021.

I successivi accertamenti avrebbero poi portato alla luce l’esistenza di un articolato sistema di false fatturazioni, emesse e ricevute dalla società per abbattere il carico fiscale. Il meccanismo si sarebbe basato sull’utilizzo di società cartiere intestate a prestanome, create appositamente per simulare operazioni commerciali inesistenti.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha richiesto e ottenuto l’emissione di un sequestro preventivo nei confronti dei soggetti coinvolti, sia persone fisiche che giuridiche. Dopo gli interrogatori preventivi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto, per i principali indagati, le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e del divieto di esercitare attività d’impresa o di ricoprire incarichi direttivi o rappresentativi in società.

Per gli altri indagati, pur in presenza di un quadro ritenuto grave sotto il profilo indiziario, il giudice ha escluso il pericolo di reiterazione del reato e non ha applicato misure cautelari personali.

Conclusa la fase delle indagini preliminari, ora per tutti gli indagati si profila il rischio del rinvio a giudizio.