Furto in appartamento a Capaccio Scalo: ladri in azione in via Gramsci

Ancora allarme sicurezza a Capaccio Scalo. Nel tardo pomeriggio di ieri ignoti hanno messo a segno un furto all’interno di un appartamento situato in via Antonio Gramsci, una delle principali arterie della frazione.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito con estrema rapidità e precisione. Dopo aver forzato un balcone, sono riusciti a introdursi nell’abitazione e a rovistare in tutte le stanze nel giro di pochi minuti. Il bottino sarebbe composto da gioielli, orologi e una somma di denaro contante, per un valore ancora in corso di quantificazione.

I ladri si sono poi dileguati prima che potesse scattare qualsiasi sistema di allarme, facendo perdere le proprie tracce. Al rientro, i proprietari hanno trovato la casa completamente a soqquadro e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti.