Furto nella chiesa di Piazza Annunziata ad Angri, indagano i carabinieri

Furto sacrilego nella notte alla chiesa di Piazza Annunziata, ad Angri. Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura sacra riuscendo ad asportare alcuni oggetti, il cui valore è ancora in corso di quantificazione.
Non è chiaro al momento come i ladri siano riusciti a entrare nell’edificio religioso. I danni provocati dall’incursione notturna sono al vaglio delle forze dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, anche attraverso l’eventuale acquisizione delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.