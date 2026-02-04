Furto nella chiesa di Piazza Annunziata ad Angri, indagano i carabinieri

Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura sacra riuscendo ad asportare alcuni oggetti, il cui valore è ancora in corso di quantificazione.

Furto sacrilego nella notte alla chiesa di Piazza Annunziata, ad Angri. Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura sacra riuscendo ad asportare alcuni oggetti, il cui valore è ancora in corso di quantificazione.

Non è chiaro al momento come i ladri siano riusciti a entrare nell’edificio religioso. I danni provocati dall’incursione notturna sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, anche attraverso l’eventuale acquisizione delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

