Maiori, inseguimento dei Carabinieri: arrestato 40enne per resistenza

Inseguimento in Costiera Amalfitana, a Maiori, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. In manette è finito D.A.A., 40 anni, residente a Bellizzi, in provincia di Salerno, successivamente trovato in possesso di 37,5 grammi di sostanza stupefacente.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione che ha consentito ai militari dell’Arma di individuare un soggetto ritenuto sospetto. Dopo averlo intercettato, i carabinieri hanno dato avvio a un inseguimento lungo via Nuova Chiunzi, conclusosi in località Lanetto, dove l’uomo ha parcheggiato il motociclo.

Una volta fermato, i militari hanno proceduto al controllo, posizionandolo contro un muro per effettuare una perquisizione personale. In questa fase il 40enne avrebbe iniziato a protestare animatamente, rifiutando il controllo e chiedendo la presenza di un legale. La situazione è rapidamente degenerata quando, secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe spintonato con forza due carabinieri, riuscendo a divincolarsi e a fuggire a piedi in direzione superiore.

Dopo una corsa di circa cinquanta metri, uno dei militari è riuscito a raggiungerlo e a immobilizzarlo a terra. Sul posto è poi giunto il supporto della Radiomobile, che ha consentito di completare l’operazione in sicurezza, come riporta “Positanonews”.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 37,5 grammi di sostanza stupefacente, elemento che ha aggravato la posizione dell’uomo. Al termine delle formalità di rito, il 40enne è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Fuorni, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.