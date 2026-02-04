Mercato San Severino, entrano con auto e motorino nell’area pedonale: due sanzioni

Le telecamere hanno immortalato una Fiat Panda e un motorino percorrere il tratto interdetto, nonostante la segnaletica fosse chiaramente visibile.

La Polizia Locale di Mercato San Severino ha sanzionato due persone che, nella giornata di ieri, hanno attraversato l’area pedonale di corso Diaz a bordo di un’autovettura e di un ciclomotore, ignorando i divieti di transito.

I conducenti sono stati individuati grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza urbana, che ha ripreso i veicoli mentre superavano i varchi di accesso riservati ai pedoni. Le telecamere hanno immortalato una Fiat Panda e un motorino percorrere il tratto interdetto, nonostante la segnaletica fosse chiaramente visibile.

Attraverso l’incrocio dei dati delle targhe, gli agenti sono risaliti ai responsabili, ai quali è stata contestata la violazione prevista dal Codice della Strada per l’accesso non autorizzato.

L’intervento rientra nell’attività di controllo costante del centro cittadino, garantita da dispositivi elettronici attivi 24 ore su 24. Non si tratta di un episodio isolato: nei mesi scorsi le telecamere avevano già permesso di identificare un automobilista che, oltre a violare il divieto, aveva danneggiato la pavimentazione del corso.