Nasce la vigna archeologica di Pompei: vino biologico tra storia, paesaggio e sostenibilità

Un nuovo capitolo della storia della vinicoltura campana prende forma all’interno del Parco archeologico di Pompei, dove sta nascendo una nuova azienda vitivinicola interamente a conduzione biologica. Il progetto prevede la realizzazione di una vigna “archeologica” che, nel tempo, raggiungerà un’estensione complessiva di circa sei ettari, valorizzando l’esperienza maturata negli ultimi anni su vigneti già presenti nell’area del sito.

L’iniziativa sarà possibile grazie a una speciale formula di partenariato pubblico-privato che coinvolge il Parco archeologico di Pompei e il Gruppo Tenute Capaldo, attraverso le cantine Feudi di San Gregorio e Basilisco, chiamate a collaborare nella gestione e nella valorizzazione storica dei vigneti all’interno dell’area archeologica.

Un progetto tra qualità, cultura e tutela del paesaggio

L’obiettivo è duplice: da un lato la produzione di vini autentici di alta qualità, dall’altro l’integrazione della viticoltura con la storia, il paesaggio e il percorso di visita del Parco. Un’iniziativa che mira a restituire centralità a una pratica agricola profondamente radicata nella storia dell’antica Pompei.

Il direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha ricordato come già negli anni ’90 fossero stati avviati studi botanici sui vigneti della città antica, sottolineando che oggi il Parco sta investendo in una più ampia strategia di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, elementi inscindibili dal contesto archeologico.

«L’azienda vitivinicola – ha spiegato – rientra in un progetto più ampio di azienda archeo-agricola che coinvolge anche altre attività. La strada vincente per ottenere risultati significativi per il territorio è il coinvolgimento di partner privati con competenze specifiche, chiamati a essere parte attiva dei progetti».

Un modello sostenibile e inclusivo

L’azienda sarà fortemente integrata nel territorio non solo sotto il profilo culturale e produttivo, ma anche sociale, grazie al coinvolgimento di realtà del Terzo Settore nelle fasi di lavorazione. Un approccio che coniuga sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del patrimonio.

Da quarant’anni Feudi di San Gregorio è impegnata nello studio e nella promozione dei vitigni autoctoni campani. Il presidente Antonio Capaldo ha definito il Parco archeologico di Pompei «uno dei siti culturali più rilevanti al mondo e un pilastro fondamentale dell’identità della Campania».

«Occorreranno tempo e investimenti importanti – ha aggiunto – ma affrontiamo questa sfida con entusiasmo. Avere il coraggio di percorrere nuove strade, guardando un progetto millenario con occhi nuovi, accomuna la nostra visione a quella del Parco. L’approccio è fortemente culturale e non speculativo, con una prospettiva di lungo periodo che guarda al futuro delle prossime generazioni, assicurando uno sviluppo sostenibile a un luogo straordinario come Pompei».