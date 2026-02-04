Nocera Inferiore, il Pd replica alle critiche: “Servono proposte, non slogan e propaganda”

Secondo il Pd, il confronto tra maggioranza e opposizione deve fondarsi su proposte concrete e non su polemiche sterili, slogan elettorali o denunce mediatiche prive di contenuti.

Il Partito Democratico di Nocera Inferiore interviene nel dibattito politico cittadino con un duro comunicato in risposta agli attacchi rivolti al sindaco Paolo De Maio e alla sua amministrazione. Secondo il Pd, il confronto tra maggioranza e opposizione deve fondarsi su proposte concrete e non su polemiche sterili, slogan elettorali o denunce mediatiche prive di contenuti.

Nel documento, i dem sottolineano come la mancanza di una visione politica chiara e di soluzioni amministrative finisca per generare solo confusione e mistificazione della realtà, nella vana speranza di ottenere consenso attraverso attacchi e accuse generalizzate. «Chi non ha proposte – si legge – finisce per alimentare la caciara, mescolando tutto e il contrario di tutto».

Il Partito Democratico respinge con fermezza l’idea di un presunto fallimento amministrativo, definendo “stucchevoli” le continue polemiche che colpiscono il primo cittadino e la sua squadra. In particolare, viene contestata la narrazione di immobilismo e lassismo nel reperimento di fondi sovracomunali, giudicata paradossale se proveniente da chi, in tre anni di governo nazionale di centrodestra, non avrebbe portato risorse concrete alla comunità locale.

Nel mirino del Pd anche le critiche sulla questione Montevescovado. Secondo il comunicato, si tratta di propaganda politica che ignora deliberatamente la ricognizione sugli aventi diritto agli alloggi, già effettuata dalla precedente amministrazione e che ha ridotto in modo significativo il fabbisogno abitativo. A sostegno di questa linea viene citata la delibera di Giunta n. 261 del 2025, che stabilisce con chiarezza le priorità di assegnazione degli alloggi, privilegiando le posizioni regolari e regolarizzabili nel rispetto della legalità.

Il Pd conclude rivendicando il dovere di rispondere alle accuse non per legittimare chi, a suo dire, alimenta rabbia e veleno nel dibattito pubblico, ma per rispetto verso la città e i cittadini di Nocera Inferiore.