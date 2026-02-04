Nocera Inferiore, incendio in un appartamento: muore un anziano di 92 anni

Tragedia nella tarda serata di martedì 3 febbraio a Nocera Inferiore, dove un incendio divampato in un’abitazione di via Giovanni Pepe è costato la vita a un uomo di 92 anni.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’appartamento per cause ancora in fase di accertamento. A lanciare l’allarme è stato un agente della polizia municipale libero dal servizio che, passando casualmente nella zona, ha notato un denso fumo fuoriuscire dalle finestre.

Il vigile urbano è intervenuto immediatamente riuscendo a portare fuori l’anziano, ma le gravi ustioni e le conseguenze dell’intossicazione si sono rivelate fatali. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo.

La tragedia ha suscitato profondo cordoglio in città.